إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر من الأهلي إلى التشيك

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 13:53

كتب : حسام نور الدين

محمد مغربي - محمد ياسر - شباب الأهلي

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بنادي الأهلي إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب إلى نادي تيليتسه التشيكي.

وانتقل ثنائي شباب الأهلي إلى الفريق التشيكي لمدة موسمين ونصف مع أحقية الأهلي في استعادة الثنائي أو أحدهما في أي وقت خلال مدة الإعارة في موسم 2023 - 2024.

وأوضح أمير توفيق عبر موقع النادي الرسمي أن إعارة الثنائي جاءت وفقا لاستراتيجية الأهلي وبالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي وموافقة لجنة التخطيط وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين.

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وأشار أمير توفيق إلى أن ذلك من أجل منح فرصة لعدد أكبر من شباب الأهلي للاحتراف في الدوريات الأوروبية.

وكشف توفيق أن إعارة الثنائي مغربي وياسر تأتي استمرار لرؤية وخطة النادي في إكساب العديد من عناصر قطاع الناشئين المزيد من الخبرات البدنية والفنية.

ويأتي ذلك فضلا عن تسويقهم في السوق الأوروبي وبما يخدم أهداف النادي الأهلي.

واختتم توفيق تصريحاته أن إعارة ثنائي فريق الشباب لن تكون الأخيرة في ظل التعاون القائم بين الأهلي وعدد من الأندية الأوروبية والتي بدأت بالدوري التشيكي مؤخرا.

الأهلي محمد مغربي محمد ياسر التشيك
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