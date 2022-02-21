براون لـ في الجول: الإسماعيلي قادر على تفادي الهبوط.. و3 مشاكل كبرى بالدوري المصري

يرى خوان براون المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن قائمة الدراويش الحالية لديها القدرة على تفادي الهبوط.

وكذلك أوضح براون أنه يتفق مع المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش في 3 مشاكل كبرى يراها في الدوري المصري.

وقال براون لـ FilGoal.com: "هل سيواجه الثنائي اللاتيني في الإسماعيلي صعوبة في مواصلة المشوار؟ آمل ألا يكون الوضع كذلك. إنهما لاعبان مميزان، وشخصان مميزان. وأعتقد أنهما سيقدّمان الكثير للفريق، يحتاجان إلى التأقلم مع ثقافة جديدة، نادٍ جديد، زملاء جدد. وهذا كله يستغرق وقتًا، أراهما قادرين على إفادة الفريق وأتمنى لهما الأفضل".

وضم الإسماعيلي الثنائي، البوليفي كارميلو ألجارنياز والأرجنتيني دييجو دوريجاراي.

وكشف "أتفق مع كارلوس كيروش فيما اشتكى منه في الدوري المصري، أعتقد أن حالة الملاعب سيئة جدًا. هناك أندية عديدة، مثلنا، تتدرب على ملاعب سيئة جدا ولا يمكن التدرب فيها".

وشدد "وقت اللعب الفعلي منخفض للغاية، وعندما نحلل خصمنا المقبل كنا نرى وقت اللعب الفعلي أحيانًا يكون 40 أو 45 دقيقة من أصل 90، وهذا قليل للغاية، اللعب يتوقف لفترة طويلة، لاعبون كُثر يسقطون على الأرض ويدخل الطبيب ولا يتم تعويض هذا الوقت".

video:1

وأردف "ناهيك عن جدول المباريات لأنه يتوقف بشكل مستمر وهذا لا يساعد اللاعبين على امتلاك نسق المباريات، عندما جئنا توقّف الدوري في ديسمبر وفي يناير لُعبَت كأس الرابطة، وفي مارس سيتوقف الدوري لشهر آخر، وأعتقد أن كل ذلك لا يفيد اللاعب".

وأكد "أنا متأكد من قدرة قائمة الإسماعيلي الحالية على النجاة من الهبوط، المهمة لن تكون سهلة لأن بناء فريق لا يتم بين ليلة وضحاها، الأمر مشابه لأي شيء في الحياة".

وفشل الإسماعيلي في تحقيق الفوز عقب مرور تسع جولات من الدوري المصري.

ويحتل الدراويش المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات.

وخسر الإسماعيلي مباراته الأخيرة أمام بيراميدز بهدف دون مقابل مما دفع مجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومي بإقالة خوان براون المدير الفني.