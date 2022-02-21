فانتازي الدوري المصري (1) شرح اللعبة ونصائح لحصد النقاط ومفاجأة سعيدة
الإثنين، 21 فبراير 2022 - 12:49
كتب : أحمد غالب
شارك مع FilGoal.com والعب فانتازي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة العاشرة.
لشرح اللعبة ونصائح بأفضل اللاعبين لحصد النقاط للفوز بجائزة الجولة:
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ألعب وسجل الآن عبر http://Fantasy.Filgoal.com
وحمل تطبيق اللعبة من هنا:
أندرويد:https://bit.ly/3owvRtC
أيفون:https://apple.co/30sdOfN
هواوي: https://bit.ly/3wT1ukF
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