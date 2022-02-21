كرة طائرة - الكشف عن الثمانية المتأهلين لنهائي الدوري.. ونظام تحديد البطل

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 12:36

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - الصورة من الموقع الرسمي للأهلي

اختتمت منافسات المرحلة قبل النهائية من مسابقة الدوري المصري بتأهل ثمانية فرق إلى النهائي.

وتأهلت أندية الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وسموحة وبتروجت والاتحاد السكندري وهيليوبوليس والطيران إلى المرحلة النهائية.

ويلعب الثمانية فرق في مجموعة واحدة ويقام في الفترة من 27 فبراير الجاري إلى 13 مارس المنافسة من دور واحد لترتيب الفرق.

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وتقام أول ثلاث جولات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بينما الجولتين الرابعة والخامسة على صالة برج العرب وأخر جولتين على صالة القناة بالإسماعيلية.

نظام البطولة

بعد ترتيب الفرق الثمانية تقام المنافسات بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

يلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الثامن، بينما يواجه الثاني سابع الترتيب، ويلعب الثالث أمام السادس وأخيرا الرابع ضد الخامس.

وتقام مباريات النظام الإقصائي للدور ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي.

وتقام منافسات نصف النهائي والنهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل.

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