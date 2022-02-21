براون لـ في الجول: مشكلة الإسماعيلي مثل الإدمان.. والكومي قال إن لدينا مشروع ثم أقالني

يرى خوان براون المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن أزمة الدراويش تشبه الإدمان، مشددا على أن النادي يجب أن يعترف بأن لديه مشكلة في البداية.

وكذلك، كشف براون أن يحيى الكومي رئيس النادي أبلغه بأنه عينه لمشروع على المدى الطويل أكثر من مرة، آخرها قبل مباراة بيراميدز التي أقيل بعدها المدرب الأرجنتيني.

وتحدث براون لـ FilGoal.com في حوار خاص بالفيديو، وهذا جزئه الأول..

"في الحقيقة أشعر بالحزن. جئنا إلى هنا بآمال كبيرة للقيام بمشروع على المدى الطويل واليوم أترك النادي بعد 3 أشهر. هذا يحزنني للغاية لأننا كنا نعتقد أننا نسير في طريق صحيح".

"كان يومًا صعبًا. في السابق اضطررت للرحيل عن أندية أخرى لأنه جزء من وظيفتنا. لكني لم أشعر أبدًا بما شعرت به يوم رحيلي عن الإسماعيلي. رأيت اللاعبين في حزنٍ شديد، ودموعهم كانت على وشك الانهيار. كانت مشاعر صعبة، لكني في الوقت نفسه ضميري هادئ لأننا قمنا بعملٍ مميز".

لا أعلم إن كنا كمدربين للإسماعيلي ضحايا، يمكنني الحديث عن تجربتي الشخصية. جئت هنا تزامنًا مع تولي إدارة جديدة والتي أرادت القيام بشيء مختلف وعمل مشروع طويل الأمدولهذا تركت منصبي كمدرب لمنتخب الشباب في الأرجنتين وهدفنا هذا العام كان الخروج من المراكز الأخيرة في جدول الترتيب وفي العام المقبل تحسين قائمة الفريق لتقديم موسم أفضل وفي العام الأخير محاولة احتلال أحد مراكز المربع الذهبي، لكن لاحقًا مع مرور الوقت، وبرؤية الدلائل، أدركت أنه لم يكن هناك مشروع طويل الأمد أبدًا، وهنا جاء الشعور السيئ".

"أعتقد أن الإسماعيلي غارق لأنه لا يدرك حقيقة ما يعيشه اليوم. الإسماعيلي نادٍ كبير للغاية وحقق إنجازات كبيرة، لكن الواقع الآن مختلف. أعتقد أن الأمر مشابه للإدمان، شخص مدمن على الكحوليات أو المخدرات أو شيء من هذا القبيل، وقتها تكون أول خطوة للتعافي هي الاعتراف بوجود مشكلة، حتى تتمكن من مواجهتها لاحقًا، وأعتقد أن الأمر نفسه يجب أن يحدث في النادي".

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"على النادي أن يدرك أنه لم يعد مثل سنوات سابقة، حتى يعمل على مشروع جدي ويخرج تدريجيًا من هذا الوضع، وطالما كان النادي وإدارته يتأثرون بالتعليقات، وكلما خسر الفريق أو تعادل كان الأمر أشبه بالكارثة، فسيكون صعبًا جدًا على أي مدرب تحسين الوضع".

"هل كنت أعرف أن المباراة أمام بيراميدز ستكون الأخيرة؟ لم أكن أعرف ولم أتخيل ذلك، كنت قد قرأت في الصحافة أن هذا سيحدث، وأرسلت الخبر إلى رئيس النادي، وقد أجابني ولدي رسالة منه قال فيها إن ذلك ليس حقيقيًا، وأننا نمتلك مشروعًا على المدى الطويل، وأنني أحظى بثقته كاملة للمواصلة. للأسف اليوم وبعد خروجي من النادي، أدركت أن الصحافة كانت على حق، وأن مباراة بيراميدز كانت مباراتنا الأخيرة كما قال الجميع".

"في الحقيقة لم أكن أرغب في الرحيل بسبب التزام اللاعبين تجاهنا، وأنا قلت دومًا للاعبين إنه طالما رأيت تفاعلًا منهم، وهم يثقون فيّ، فإننا سنواصل التواجد معهم على نفس المركب، ونقاتل لتحسين وضع النادي ولهذا لم أرغب في الرحيل".

وفشل الإسماعيلي في تحقيق الفوز عقب مرور تسع جولات من الدوري المصري.

ويحتل الدراويش المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات.

وخسر الإسماعيلي مباراته الأخيرة أمام بيراميدز بهدف دون مقابل مما دفع مجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومي بإقالة خوان براون المدير الفني.