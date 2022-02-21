سيزا: لولا كورونا لاستمر فايلر مع الأهلي ثلاثة أعوام على الأقل.. ولا أمانع تدريب الزمالك

كشف ديفيد سيزا مدرب عام الأهلي السابق أن جائحة كورونا تسببت في رحيل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر ولولا ذلك لاستمر ثلاثة أعوام على الأقل.

ولا يمانع سيزا العودة إلى مصر مجددا وتدريب أحد الفرق حتى لو كان الزمالك.

وقال سيزا عبر قناة الحياة: "كان عاما جميلا في الأهلي وصعبا أيضا بسبب جائحة كورونا، حققنا لقب السوبر أمام الزمالك ولكن تركنا مصر بسبب الجائحة ولكننا قضينا وقتا جيدا في هذا النادي الكبير".

وعن ترشيحه ليكون مساعد لـ موسيماني أوضح "لم يحدث أي تواصل كانت فقط شائعات ولكنه أمر لطيف أنهم مازالوا يتحدثون عني في مصر وهذا يعني أننا عملنا بشكل جيد وقت تولينا المسؤولية في الأهلي".

وأضاف سيزا "أتوقع أنه في حال عدم تواجد جائحة كورونا كان سيستمر فايلر في الأهلي لمدة موسمين أو ثلاثة على الأقل دون أي مشاكل ولكن علينا تقبل الأمر في النهاية".

وكشف مدرب عام الأهلي السابق "فايلر يدرب كاشيما أنتلرز الياباني ولست معه في الوقت الحالي، ولا أمانع في قيادة أي فريق سواء كان في مصر أو أي دولة أخرى وخوض تحدي جديد".

وتابع "كان هناك تواصل مع أحد الفرق في مصر ولكنه لم يتوافق مع الظروف وقتها، أنا أحب الدوري المصري ومستواه جيد جدا ولا أمانع في تدريب فريق مصري في المستقبل".

وبالحديث عن إمكانية تدريب الزمالك قال: "أنت تتحدث عن ناد كبير والأهلي وبيراميدز أيضا، بالنسبة لي لا أمانع ومتاح لكل الأندية أما فايلر فمرتبط بتعاقد مع فريقه الياباني".

وعن رأيه في الجهاز الفني الحالي للأهلي كشف "أرى أن موسيماني فاز بلقبي دوري أبطال إفريقيا، ومرتين على التوالي في كأس العالم للأندية والحصول على برونزية في المرتين وأعتقد أنها نتائج رائعة للأهلي والكرة المصرية".

وشدد "فوز الأهلي بالبرونزية دعايا كبيرة جدا للكرة المصرية في العالم وأرى أن موسيماني يقدم مستوى جيدا مع الأهلي والطبيعي أن يفوز بلقب الدوري المصري هذا الموسم ليحقق كل شيء وسيظل المرشح للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا".

أما عن منتخب مصر فأوضح "بالتأكيد من أفضل الفرق في إفريقيا مع السنغال والكاميرون ولكن مصر فريق قوي جدا وخسر نهائي إفريقيا بركلات الترجيح، وشاهدناهم يلعبون بلاعبين جدد وهو أمر رائع للمستقبل".

وتابع "بالتأكيد سيكون الهدف التأهل لكأس العالم وبالطبع منتخب مصر مرشحا للتأهل والفريق لديه حظوظ مع مدرب كبير مثل كارلوس كيروش".

وأخيرا بالحديث عن أبرز لاعبي الأهلي اختتم تصريحاته "هناك العديد من اللاعبين المميزين في الأهلي مثل الشناوي ومعلول والسولية وهم لاعبون كبار وأيضا أيمن أشرف وياسر إبراهيم، الأهلي ينافس على كافة البطولات لذلك يجب أن يكون لديه 20 لاعبا مهما".