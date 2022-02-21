عبد الظاهر السقا: الجوهري مات حزينا لعدم تقديره.. لولاه لما أصبحت لاعبا دوليا

استرجع عبد الظاهر السقا نجم مصر السابق ذكرياته مع الجنرال محمود الجوهري الذي كان يوم الأحد 20 فبراير 2022 ذكرى ميلاده.

وقال السقا عبر قناة الحياة:"لولا الجوهري لما كان هناك لاعب اسمه عبد الظاهر السقا. لقد أخذني من الدرجة الثانية إلى منتخب مصر".

وأضاف "في كأس إفريقيا 1998، ورغم أنني كنت لاعبا بديلا في الدفاع، اجتمع بي وقال: أنت من سيلعب البطولة، وأنت مدافع مصر في العشر سنوات المقبلة".

وواصل "أنا محظوظ بالعمل مع الهرمين، الجوهري وحسن شحاتة. الجوهري مات حزينا لأنه تعب كثيرا في عمله، لم يحصل على حقه، وكذلك حسن شحاتة. الجوهري أراد أن يفعل شيئا لبلده".

دشن السقا (48 عاما) مشواره الدولي بمباريات ودية مع الفراعنة في 1997 وهو لاعب في نادي المنصورة.

وفي كأس إفريقيا 1998 شارك أساسيا في 3 مباريات منها النهائي الذي حسمه الفراعنة بهدفين دون رد أمام جنوب إفريقيا.

وخاض السقا إجمالا 109 مباريات مع منتخب مصر وتوج بكأس إفريقيا 1998 و2006 و2010.