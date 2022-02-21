وكيلهما: ما يقال بشأن طارق حامد "غريب".. وكهربا لم يكن مرتاحا في الفترة الأخيرة بـ الأهلي

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 11:05

كتب : FilGoal

الزمالك - طارق حامد

يرى أحمد يحيى وكيل اللاعبين أن اللغط المثار بشأن طارق حامد لاعب وسط الزمالك، وما يقال حول ادعائه الإصابة "غريب جدا".

محمود كهربا

النادي : هاتاي سبور

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك
الأهلي

وكذلك، تحدث يحيى عن موقفي محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي المعار لهاتاي سبور التركي، ولاعب الأهلي الحالي أحمد عبد القادر الذي كان يريد الزمالك ضمه بحسب يحيى.

وقال يحيى وكيل طارق حامد لقناة أون تايم سبورتس 2: "اللغط المثار بشأن طارق حامد غريب جدا. لا مبرر لذلك. طارق حامد لم يجلس مع الزمالك لتجديد عقده حتى الآن، وطارق ليس تلك الشخصية التي تتمارض".

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وشدد "إبان وجوده في سموحة، قرار طارق حامد كان الزمالك رغم وجود الأهلي في المفاوضات في ذلك التوقيت".

وكشف "طارق حامد تلقى عروضا خارجية بـ 3 أضعاف ما يحصل عليه من الزمالك من قبل وكان اختياره الزمالك.. سيتم ترتيب جلسة للتفاوض مع عودة الزمالك من المغرب".

وعن موكله الآخر كهربا فقال: "كل انتقالات كهربا صعبة. هاتاي سبور كان رابع الدوري آنذاك ومدرب الفريق تواصل معه لذا الأمر لم يحتج للكثير من التفكير. كهربا لم يكن "واخد راحته" في الأهلي، وانتقاله لهاتاي سبور إعارة بنية البيع".

وأوضح "كهربا لعب كل المباريات مع الفريق وأتوقع أن يفعل هاتاي البند، ولكن من غير الواضح ما سيحدث آخر الموسم. المدير الفني لهاتاي سبور اقتنع بكهربا في 10 دقائق".

واستدرك يحيى "أحمد عبد القادر كان في ناشئي الأهلي وتعرض لمشكلة مع الناس في القطاع وكان من الصعب استمراره. لم يكن سعيدا في التشيك رغم أن تلك الفترة "فرقت معاه جدا". أمير مرتضى كان يريد أن يضمه للزمالك ولا أتذكر ما عطل الأمر آنذاك".

وأتم "وبعدها تواصلت مع أمير توفيق وأوضحت له ما حدث في رحيله وانتقل للأهلي. في بداية انتقاله شعر بعدم وجود اهتمام به في المران ففضل الخروج معارا وانفجر في سموحة".

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