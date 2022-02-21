اسكواش - الشوربجي ونور الشربيني يتوجان بلقب واشنطن المفتوحة

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 10:50

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي - نور الشربيني - اسكواش

توج الثنائي المصري محمد الشوربجي ونور الشربيني بلقب بطولة واشنطن المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتغلبت نور الشربيني على النيوزلاندية جويل كينج في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحولت نور تأخرها في الشوط الأول 11-6 إلى فوز صعب بثلاثة أشواط 11-8 و16-14 و13-11.

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أما محمد الشوربجي ففاز على الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفاز الشوربجي بنتيجة أشواط 11-5 و11-9 و11-8 ليحصد لقب الرجال.

وفي نصف النهائي تغلب محمد الشوربجي في منافسات الرجال على الإسباني إيكر برنابيو بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا فتغلبت على نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويستعد الثنائي المصري لمنافسات بطولة ويندي سيتي المفتوحة واحدة من البطولات الكبرى في الفترة من 23 فبراير إلى 2 من شهر مارس المقبل.

اسكواش محمد الشوربجي نور الشربيني
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