مواعيد مباريات اليوم 21 فبراير 2022.. انطلاق الجولة 10 من الدوري المصري
الإثنين، 21 فبراير 2022 - 10:35
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم الإثنين الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.
ويلعب المقاولون العرب ضد سموحة (5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2).
ويستضيف طلائع الجيش فريق فاركو (8 مساء - أون تايم سبورتس 1).
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