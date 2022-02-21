مواعيد مباريات اليوم 21 فبراير 2022.. انطلاق الجولة 10 من الدوري المصري

خبر في الجول – الاتفاق تم.. الأهلي وموسيماني يقتربان للغاية من تمديد التعاقد

إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر من الأهلي إلى التشيك

براون لـ في الجول: الإسماعيلي قادر على تفادي الهبوط.. و3 مشاكل كبرى بالدوري المصري

فانتازي الدوري المصري (1) شرح اللعبة ونصائح لحصد النقاط ومفاجأة سعيدة

تراوي: تم تمديد عقد الجهاز الفني لـ المصري.. واتفقنا مع الإدارة على التدعيم

براون لـ في الجول: مشكلة الإسماعيلي مثل الإدمان.. والكومي قال إن لدينا مشروع ثم أقالني

سيزا: لولا كورونا لاستمر فايلر مع الأهلي ثلاثة أعوام على الأقل.. ولا أمانع تدريب الزمالك

الجنايني: لا علاقة لي بتوثيق عقد كهربا مع الزمالك في اتحاد الكرة