مواعيد مباريات اليوم 21 فبراير 2022.. انطلاق الجولة 10 من الدوري المصري

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 10:35

كتب : FilGoal

محمد حمدي زكي يسجل ويحتفل بهدف المقاولون العرب في الأهلي

تنطلق اليوم الإثنين الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب المقاولون العرب ضد سموحة (5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2).

ويستضيف طلائع الجيش فريق فاركو (8 مساء - أون تايم سبورتس 1).

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