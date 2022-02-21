الجنايني: لا علاقة لي بتوثيق عقد كهربا مع الزمالك في اتحاد الكرة

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 00:00

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - محمود عبد المنعم "كهربا"

شدد عمرو الجنانيني الرئيس الأسبق للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم أنه لا علاقة له بتوثيق عقد محمود عبد المنعم "كهربا" مع الزمالك.

محمود كهربا

النادي : هاتاي سبور

الأهلي

وقال الجنايني عبر قناة المحور: "عقد كهربا مع الزمالك تم توثيقه في اتحاد الكرة قبل أن يتم تعييني في رئاسة للاتحاد".

وأضاف "عندما أحضر كهربا بطاقة دولية مؤقتة وكانت سليمة 100% تم قيده في قائمة الأهلي دون أي مشاكل".

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وأتم تصريحاته "وقت أزمة كهربا مع محمد فضل اعتذر اتحاد الكرة له بشكل رسمي بعدما تقدم اللاعب بالاعتذار أيضا والناس قالت إنه لم يعتذر لفضل لكنه بالفعل اعتذر".

وانتقل كهربا من الأهلي إلى هاتاي سبور التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، وذلك في شهر يناير الماضي.

محمود كهربا عمرو الجنايني الأهلي
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