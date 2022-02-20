بعد 10 مباريات فقط.. فيلموتس يرحل عن تدريب الرجاء
الأحد، 20 فبراير 2022 - 23:49
كتب : FilGoal
أعلن نادي الرجاء المغربي في بيان رسمي رحيل البلجيكي مارك فيلموتس عن تدريب الفريق.
وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي للنادي قد اجتمع مساء اليوم الأحد وقرر فك الارتباط مع فيلموتس وطاقمه بالكامل.
ووجه النادي المغربي الشكر لفيلموتس على المجهودات التي قدمها للنادي خلال الفترة الماضية.
ولم يعلن النادي عن المدرب الذي سيقود الفريق خلفا لفيلموتس خلال الفترة المقبلة
المدرب صاحب الـ 52 عاما كان قد تولى مسؤولية تدريب الرجاء خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقاد فيلموتس الرجاء خلال 10 مباريات فقط، وحقق خلالهم الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراتين وتعادل في أربع مباريات.
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