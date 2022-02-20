لاعب فالنسيا: برشلونة تطور كثيرا.. ولن نتأهل إلى أوروبا بذلك الأداء

أعرب كارلوس سولير مهاجم فالنسيا عن حزنه بسبب الأداء الذي قدمه فريقه خلال مباراة برشلونة.

وحقق برشلونة الفوز على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب ميستايا في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وسجل سولير هدف فالنسيا الوحيد برأسية في الشوط الثاني، كما سجل هدفا في الشوط الأول ولكن حكم المباراة ألغاه لخروج الكرة خارج الملعب قبل وصولها إليه.

وقال سولير في تصريحات عبر وسائل الإعلام عقب المباراة: "الشوط الأول كان فحصا للواقع، نعلم أن برشلونة قد تطور كثيرا وسجلوا ثلاثة أهداف في مرمانا بسهولة ولم نصنع الكثير من الفرص، بعد تسجيلنا للهدف الأول ابتهجنا ولكن الهدف الرابع أنهى المباراة".

وتابع "كيف لا ينتهي بنا المطاف بالحزن ونحن متأخرين في الشوط الأول 3-0، قلب النتيجة كان أشبه بالمستحيل وعلينا أن نتطور كثيرا في الجانب الدفاعي، الهدفان الأولان كانا رميتي تماس لعبا بكل سهولة، لذلك فإن الأمر صعب للغاية".

وأضاف "من الواضح أنه باللعب بطريقة الشوط الأول لن يمكننا التأهل إلى البطولات الأوروبية، سيكون خداع لأنفسنا، يجب أن نكون فريق أكثر قوة على ملعبنا لقد كانت مباراة جيدة جدا ولكن الشوط الأول أفسد كل شيء".

ورفع الفوز رصيد برشلونة للنقطة الـ 42 في المركز الرابع بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة الـ 30 في المركز الـ 12 بفارق 9 نقاط عن المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.