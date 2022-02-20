تقرير الحكم يكتب الهاتريك الأول لـ أوباميانج مع برشلونة

الأحد، 20 فبراير 2022 - 22:41

كتب : FilGoal

احتفال أوباميانج بهدفه الأول مع برشلونة

دون بيير إمريك أوباميانج الهاتريك الأول بقميص برشلونة بعد تسجيله لثلاثة أهداف في مرمى فالنسيا.

وفاز برشلونة على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب ميستايا في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وكان أوباميانج قد سجل الهدف الأول والثالث في المباراة لصالح برشلونة في الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني سجل بيدري الذي دخل بديلا الهدف الرابع لبرشلونة بتسديدة صاروخية سكنت شباك فالنسيا، ولكن وفقا للعديد من التقارير الإسبانية فإن حكم المباراة قد دون الهدف خلال تقريره باسم أوباميانج بسبب لمسه للكرة بشكل خفيف عقب خروجها من قدم بيدري.

هاتريك أوباميانج هو الأول له بقميص برشلونة منذ انضمامه من أرسنال خلال شهر يناير الماضي وذلك خلال 4 مباريات قد شارك فيها ليفتتح رصيده التهديفي مع البلوجرانا.

ورفع الفوز رصيد برشلونة للنقطة الـ 42 في المركز الرابع بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة الـ 30 في المركز الـ 12.

برشلونة فالنسيا بيير إيميريك أوباميانج
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