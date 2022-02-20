بمشاركة كهربا.. هاتاي يخسر أمام فنربخشة بركلتي جزاء

الأحد، 20 فبراير 2022 - 22:31

كتب : FilGoal

كهربا - هاتاي سبور

خسر هاتاي سبور أمام مضيفه فنربخشة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري التركي.

وشهدت المباراة تواجد اللاعب المصري محمود عبد المنعم "كهربا" المعار في صفوف هاتاي من الأهلي.

وبقي كهربا على مقاعد البدلاء حتى شارك في الدقيقة 61 على حساب ديلان سان لويس.

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وحين حل كهربا كانت النتيجة لا تزال التعادل السلبي، ولكن تحصل فنربخشة على ركلة جزاء سجل منها سردار دورسون هدف التقدم في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 81 تحصل فنربخشة على ركلة جزاء ثانية، سجل منها دورسون أيضا الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد فنربخشة إلى 43 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد هاتاي سبور عند 39 نقطة في المركز الثامن.

كهربا هاتاي سبور الدوري التركي فنربخشة الأهلي
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