كيروش يكلف جهاز المنتخب بحضور تدريبات الأندية لمتابعة اللاعبين

الأحد، 20 فبراير 2022 - 22:23

كتب : بسام أبوبكر

كارلوس كيروش - مصر

كلف كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر جهازه المعاون ببدء الزيارات للأندية وحضور التدريبات الخاصة بالفرق لمتابعة جميع اللاعبين عن قرب والتنسيق معهم قبل المعسكر المقبل الذى يشهد مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم .

وبدأ الجهاز المعاون لكيروش المكون من ضياء السيد المدرب العام ومحمد شوقي المدرب وعصام الحضري مدرب حراس المرمى في حضور تدريبات فرق الدوري، وأولها حضور مران فيوتشر.

كما حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على متابعة مباريات الأندية المصرية في بطولات إفريقيا للوقوف على حالة لاعبي منتخب مصر.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة الذهاب يوم 25 مارس المقبل في مصر، بينما يقام لقاء الإياب يوم 29 من الشهر ذاته في السنغال.

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