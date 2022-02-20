تشافي: بيدري أفضل موهبة في العالم.. وظهرنا بشكل أفضل أمام نابولي

الأحد، 20 فبراير 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

أثنى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على موهبة بيدري لاعب وسط الفريق عقب تألقه خلال مشاركته أمام فالنسيا.

وحقق برشلونة الفوز على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب ميستايا في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وشارك بيدري كبديل في الشوط الثاني خلال المباراة وتمكن من تسجيل الهدف الرابع بتسديدة رائعة.

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وقال تشافي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "بيدري متفوق وعلى مستوى الموهبة لا يوجد مثل بيدري في العالم وهو يبلغ من العمر 19 عاما فقط".

وواصل "لقد طلبنا منه التسديد، لديه القدرة على ذلك وعلى تسديد الركلات الحرة وهو صغير جدا وخجول لكن ليس كل شخص يمتلك المهارات التي لديه".

وتابع "لم نكن رائعين مثلما كنا أمام نابولي ولكن فاعليتنا كانت أكبر، نحن نترك واحد من الملاعب الصعبة بالحصول على ثلاث نقاط ممتازة، الشوط الأول كان رائعا عرفنا كيف نهاجم ونصنع التفوق لكن في الشوط الثاني افتقرنا إلى الهدوء ولكن بشكل عام أنا سعيد على الرغم من أننا يجب أن ندافع بشكل أفضل ما زلنا تفتقر إلى القليل من الأشياء".

واستمر "الفوز سيمنحنا راحة البال حتى يوم الخميس، لأنه في نابولي سنكون أمام نهائي آخر، ثم واحد آخر أمام بلباو وإلتشي، لقد استعدنا المركز الرابع ولكن يجب أن نستمر".

وأضاف "أوباميانج سجل العديد من الأهداف خلال مسيرته لذلك كان من المتوقع أن يسجل معنا في أقرب وقت، هو ناضج وذكي جدا وأنا سعيد به لأن الهدفان سيسيران بشكل جيد بالنسبة له".

وسجل أوباميانج الهدف الأول والثالث لبرشلونة في مرمى فالنسيا ليفتتح رصيده من الأهداف بقميص البلوجرانا.

ورفع الفوز رصيد برشلونة للنقطة الـ 42 في المركز الرابع بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة الـ 30 في المركز الـ 12.

تشافي هيرنانديز برشلونة،فالنسيا
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