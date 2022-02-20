ويلشير يعود للعب كرة القدم من جديد

الأحد، 20 فبراير 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

جاك ويلشير

انتقل الإنجليزي جاك ويلشير إلى آرهوس جمناستيك فورينينج الدنماركي حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وعاد ويلشير للتدرب مع أرسنال أكتوبر الماضي بعد شهور من البقاء دون ناد.

ويلشير بدأ مسيرته مع أرسنال في 2001 منذ التواجد في الأكاديمية قبل أن يحل في صفقة انتقال حر إلى وست هام في 2018 تخللها إعارتين إلى بورنموث وبولتون.

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وأنهى وست هام تعاقده مع اللاعب في أكتوبر 2020 قبل أن ينضم إلى بورنموث معارا من يناير إلى يوليو 2021.

وبعد ما يقارب 8 أشهر دون ناد، سيعود ويلشير للعب من جديد.

وقد يتم تجديد التعاقد مع ويلشير لموسم آخر باتفاق الطرفين.

ويلشير شارك مع أرسنال في 198 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 30 آخرين.

جاك ويلشير الدوري الدنماركي
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