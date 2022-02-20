منتخب السعودية للكرة النسائية يفتتح تاريخه الدولي بالفوز على سيشل

حقق منتخب السعودية للكرة النسائية بداية تاريخية مميزة، بتغلبه على منتخب سيشل بهدفين دون رد.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني بعاصمة المالديف "ماليه"، وهي المباراة الأولى في تاريخ المنتخب السعودي النسائي، تمهيدا لدخوله تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصورة رسمية.

وأجرى الفريق تدريباته الأخيرة أمس تحت قيادة المدربة مونيكا ستاب، قبل الإعلان عن أول تشكيل من نوعه في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وجاء التشكيل كالتالي: سارة خالد – بيان صدقة – لانة عبد الرزاق – تالة الغامدي – لين محمد – ليان جوهري – مريم التميمي – نورة إبراهيم – سارة حمد – البندري مبارك – البندري هوساوي

أوّل 1️⃣1️⃣ في تاريخك يا أخضر 🇸🇦 قائمتنا الرسمية في مباراة #السعودية_سيشل بعد ساعةٍ من الآن ⚪🟢#معًا_نصنع_التاريخ pic.twitter.com/p4Hhk5g7EF — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) February 20, 2022

فيما ضمت مقاعد البدلاء لمى العنزي ومشاعل الحربي وأثير خالد وصبا توفيق وجوري طارق ورغد مخيزن ومنى عبد الرحمن وحصة السعد الله وفرح جفري وأسرار الشيباني وداليا أبو لبن وتهاني الزهراني.

وسجلت البندري مبارك الهدف الأول في الدقيقة 14 لتصبح صاحبة أول هدف في تاريخ المنتخب السعودي للسيدات.

وفي الدقيقة 49 أضافت مريم التميمي الهدف الثاني بركلة جزاء، ليحقق منتخب السعودية انتصاره الدولي الأول في مباراته الأولى، ويحافظ على نظافة شباكه.