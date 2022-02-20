صراع صدارة الكالتشيو.. إنتر يرفض هدية ميلان ويسقط أمام ساسولو
الأحد، 20 فبراير 2022 - 21:18
كتب : FilGoal
رفض إنتر ميلان استغلال تعثر إيه سي ميلان ليسقط في ملعبه جوزيبي مياتزا أمام ساسولو بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.
تقدم جياكومو راسبادوري لـ ساسولو في الدقيقة الثامنة مستغلا تمريرة المتألق دومينيكو بيراردي.
وضاعف جيانلوكا سكاماكا تقدم الضيوف في الدقيقة 26.
وخسر إنتر في الدوري للمباراة الثانية على التوالي، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ مايو 2018.
وأكمل لاوتارو مارتينيز 8 مباريات على التوالي دون تسجيل مع إنتر ميلان وهي السلسلة الأطول للاعب الأرجنتيني.
هزيمة أوقفت رصيد إنتر ميلان عند 54 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر مع مباراة مؤجلة للنيرازوري.
وسقط ميلان أمس السبت بالتعادل مع ساليرنيتانا بهدفين لكل فريق.
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