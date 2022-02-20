بسبب مباراة الأهلي.. فيفا يوقف ثنائي الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي في بيان رسمي عن تلقيه خطاب من لجنة الانضباط للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القنائي ماثيوس بيريرا ومحمد كنو.

محمد كنو النادي : الهلال الهلال

وأشار الهلال في بيانه إلى أن كنو قد تم إيقافه لمدة ثلاث مباريات بينما سيتم إيقاف بيريرا لمدة مباراتين وذلك بدءا من مباراة الشباب التي أقيم تيوم الخميس الماضي.

وكان الثنائي قد تلقى طردا مباشرا خلال مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف دون مقابل.

وحصل الهلال على المركز الرابع في البطولة بعد الهزيمة أمام الأهلي في مباراتة تحديد المركز الثالث والرابع.

وشدد الهلال في البيان على أنه سيقدم استئنافا ضد قرار إيقاف كنو لتخفيض الإيقاف إلى مباراتين فقط.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المتصدر أهلي جدة مع خوض الهلال لمباراتين أقل.