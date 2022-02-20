في ليلة انفجار رويس.. دورتموند يسحق مونشنجلادباخ بسداسية

حقق بوروسيا دورتموند الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بستة أهداف دون مقابل على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الـ 23 من الدوري الألماني.

شهدت المباراة تألق كبير لماركو رويس الذي سجل هدفين وصنع ثلاثة آخرين، بينما سجل باقي الأهداف كل ن دونيل مالين، وماريوس وولف، ويوسوفا موكوكو، وإيمري تشان.

تقدم رويس بالهدف الأول في الدقيقة الـ 26 بعد متابعة لتسديدة مالين التي تصدى لها الحارس يان سومير ليسدد في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 32 أرسل رويس تمريرة رائعة لمالين لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الثاني لدورتموند.

وفي الشوط الثاني استمر رويس في التألق وفي الدقيقة الـ 70 أرسل تمريرة جديدة لوولف الذي سدد مرة صاروخية من الجانب الأيمن داخل الشباك مسجلا الهدف الثالث.

وبعد أربع دقائق فقط أرسل رويس عرضية جديدة ليوسف موكوكو الذي سجل الهدف الخامس.

وفي الدقيقة الـ 81 سجل رويس تلك المرة بنفسه مستغلا تمريرة رائعة من هوميلز لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الخامس.

وأنهى إيمري تشان سداسية دورتموند بالهدف السادس من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الـ 91 بعد عركلة لولف داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة جيوفاني رينا مع دورتموند لأول مرة منذ شهر أغسطس بسبب الإصابة، ولكن اللاعب الأمريكي تعرض للإصابة مرة أخرى خلال المباراة وتم استبداله في الدقيقة الـ 26 وهو في حالة بكاء.

بذلك الفوز ارتفع رصيد دورتموند للنقطة الـ 49 في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد مونشنجلادباخ عند النقطة الـ 26 في المركز الـ 13.

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