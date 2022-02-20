بوسكيتس: وجود أوباميانج مع برشلونة رفاهية

أشاد سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة بزميله في الفريق إمريك بيير أوباميانج بعد تألقه خلال مباراة فالنسيا.

وحقق برشلونة الفوز على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب ميستايا في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تألق أوباميانج وتسجيله للهدف الأول والثالث لبرشلونة.

وقال بوسكيتس في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "كنا في غاية الكفاءة والفاعلية خاصة في الشوط الأول، ومنحنا ذلك التحكم في اللعبة وراحة البال التي كنا بحاجة إليها".

وواصل "في أيام أخرى لعبنا بشكل جيد ولكن بسبب عدم الفاعلية كان وضع الفريق يختلف".

وتابع "أوباميانج يبلي بلاء حسنا لقد جاء وهو يعاني من الخمول، وآمل أن يتمكن من مساعدتنا بهذه الطريقة لأنه لاعب رائع وامتلاكه يمثل رفاهية لنا".

وأضاف "فالنسيا فريق يلعب بكثاقة وكانت هناك أوقات كنا فيها جيدين للغاية لكننا حاولنا الحفاظ على أسلوبنا".

وأتم "شكوك؟ عانينا من بعضها عند في الوقت الذي سجلوا فيه ولكن وجود أوبامياند وبيدري منحونا راحة البال حتى النهاية".

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 42 في المركز الرابع بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة الـ 30 في المركز الـ 12.