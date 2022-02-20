إيقاف مران الإسماعيلي أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين قبل مواجهة الجونة

واصل فريق الإسماعيلي تدريباته علي الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، وذلك فى إطار الإستعداد لمواجهة الجونة مساء الأربعاء القادم في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وبدأ المران بجلسة عقدها الجهاز الفني بقيادة المدرب المؤقت أشرف خضر مع اللاعبين لحثهم علي استعادة الانتصارات والتشديد علي ضرورة اللعب بالروح والتركيز حتى الدقيقة الأخيرة لإسعاد الجماهير العاشقة للفريق.

كما اشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية منها تخصيص الجهاز الفني تدريبات على العرضيات والكرات الثابتة بجانب التسديدات باعتبارها أحد الحلول الهجومية لتسديد الأهداف فى شباك المنافس.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة، بغرض إصلاح الأخطاء وتلافيها خلال اللقاءات المقبلة إعتبارا من مواجهة الجونة.

وانتظم محمد الشامي لاعب الإسماعيلي في مران فريقه بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للإسماعيلي غدا الإثنين، خلفا للأرجنتيني خوان براون.