ليفاندوفسكي يكتب التاريخ.. بايرن ميونيخ يقلب تأخره أمام جرويتر فورت لفوز برباعية

حقق بايرن ميونيخ فوزا كبيرا على جرويتر فورت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع 23 من الدوري الألماني.

تقدم جرويتر فورت بشكل مفاجئ في النتيجة مع الدقيقة 42 عن طريق برانمير هرجوتا.

وأجرى هانسي فليك تغييرا بين شوطي اللقاء بدخول تشوبو موتينج بدلا من عمر ريتشاردز.

تغيير أتى بثماره مباشرة بعد تمريرة من موتينج إلى ليفاندوفسكي ليعادل النتيجة.

15 دقايق بعد ذلك، وتقدم بايرن ميونيخ بهدف بالخطأ عن طريق سباستيان جريسبيك.

ووقع ليفاندوفسكي على الهدف الثالث في الدقيقة 82 من تمريرة البديل الآخر نيكولاش زوله.

الهدف هو الـ28 لـ ليفاندوفسكي في23 مباراة وهو نفس العدد الذي سجله في نفس الوقت الموسم الماضي والذي أنهاه بـ41 هدفا.

ووقع تشوبو موتينج على آخر أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من صناعة سيرج جنابري.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 55 في المركز الأول.

video:1