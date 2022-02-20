طلائع الجيش يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي بشأن بسام ولاشين

كشف أحمد المهدي مدير الكرة في نادي طلائع الجيش حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن دخول الأهلي في مفاوضات لضم ثنائي فريقه محمد بسام ومهند لاشين.

وقال المهدي لـFilGoal.com: "هذا الكلام غير صحيح بالمرة، ولا يوجد أي اتصالات حاليا بين الناديين بشأن أي صفقات".

وأضاف "كما أن طلائع الجيش غير مستعد لمناقشة أي أمور في هذا السياق بعد غلق نهاية فترة الانتقالات الشتوية، وأيضا بسبب موقف الفريق الحالي في الدوري الذي يستلزم الحفاظ على تركيز جميع اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم في أي شيء خارج الملعب".

وأوضح "مهند لاشين تلقى بالفعل عرضين في الفترة الماضية من فيوتشر وبيراميدز، ولكن تم تأجيل النظر فيهما لرغبة النادي في عدم التفريط في اللاعب وضرورة استمراره مع الفريق لنهاية الموسم الحالي على الأقل".

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 9 جولات برصيد 6 نقاط.

وظهر مهند لاشين لاعب الوسط بمستوى مميز مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021 وقبلها كأس العرب في قطر.

ولعب لاشين البالغ من العمر 26 عاما 7 مباريات مع طلائع الجيش في الدوري هذا الموسم.

بينما شارك الحارس محمد بسام البالغ من العمر 31 عاما مع طلائع الجيش 9 مباريات.

وشارك الثنائي في تتويج طلائع الجيش بأول بطولة في تاريخه قبل عدة شهور بالفوز على الأهلي في السوبر المصري.