تعرف على قرارات اجتماع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي

الأحد، 20 فبراير 2022 - 18:33

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب رئيس الأهلي

قرر مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، بعد اجتماعه الذي جرى عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة ما يلي:

اعتماد محضر مجلس إدارة النادي بشأن تشكيل هيكل شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بتكوينه الجديد.

مناقشة الملف الضريبي للشركة مع عرض التسوية الكاملة التي تمت مع مصلحة الضرائب.

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تفويض العامري فاروق العضو المنتدب للشركة ونائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الشركة وأمين صندوق الأهلي، باستكمال هيكل رأس مال الشركة وعرضه على المجلس.

مناقشة العديد من الملفات لتعظيم موارد الشركة، وكذلك إعداد خطة شاملة لتعظيم هذه الموارد وعرضها على مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وحضر الاجتماع الذي عُقد برئاسة محمود الخطيب كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، العضو المنتدب للشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، خالد مرتجي أمين صندوق النادي، ومحمد الدماطي ومي عاطف عضوي المجلس، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للشركة، ومحمد عبد العظيم أمين سر الشركة.

الأهلي محمود الخطيب
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