ريشة طائرة - إنجاز غائب.. نور يسري تحصد ذهبية إفريقيا للسيدات وخسارة نهائي زوجي الرجال

الأحد، 20 فبراير 2022 - 17:32

كتب : محمد سمير

نور أحمد يسري - ريشة طائرة

حصدت نور أحمد يسري ذهبية بطولة إفريقيا لفردي سيدات الريشة الطائرة للمرة الثانية في تاريخ مصر والأولى منذ 2010.

وتغلبت نور على زميلتها ضحى هاني المصنفة الأولى عالميا والتي شاركت في أولمبياد طوكيو 2020 في المباراة النهائية.

والمصادفة كانت حصد مصر الذهبية الأولى لفردي السيدات عام 2010 عن طريق هادية حسني في مدينة كامبالا الأوغندية المقام عليها النسخة الحالية.

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وفازت نور يسري على ضحى هاني بشوطين دون مقابل بنتيجة 21-16، 21-16.

وخسر الثنائي المصري أدهم حاتم وأحمد صلاح نهائي منافسات زوجي الرجال أمام ثنائي الجزائر يوسف صبري وكوسيلا ماميري بشوطين مقابل شوط واحد.

تقدم الثنائي المصري بالفوز بالشوط الأول 23-21 قبل أن يخسرا الشوطين الثاني والثالي بنتيجة 21-19 ثم 21-18.

ويهيمن ثنائي الجزائر على لقب زوجي الرجال منذ نسخة 2017 في البطولة التي تقام سنويا.

ولم يسبق لمصر الفوز بذهبية إفريقيا لزوجي الرجال من قبل في البطولة الإفريقية.

وكان منتخب السيدات قد حصد ذهبية النسخة الحالية من بطولة إفريقيا بينما حصد منتخب الرجال الميدالية الفضية.

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