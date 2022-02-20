جوائز فانتازي في الجول – MI Band 6 لصاحب المركز الأول في الجولة العاشرة

الأحد، 20 فبراير 2022 - 16:16

كتب : FilGoal

جائزة MI Band 6 لـ فانتازي الدوري المصري

تصدر الترتيب العام للجولة العاشرة من فانتازي في الجول واربحساعة ذكيةMI Band 6) ) مقدم من شاومي.

يمكنك استغلال بطاقات الفانتازي لتعزيز نقاطك من خلال بطاقة (الانتقالات المجانية) التي سوف تمنحك حرية تغيير أي عدد من اللاعبين دون التعرض لأي خصم من النقاط، هذه الخاصية صالحة للاستخدام 4 مرات طوال الموسم.

وتسطيع أيضا استخدام بطاقة (الكابتن الثلاثي) التي سوف تمنحك نقاط القائد الخاص بتشكيلاتك مضروبة X3.

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أما إذا قمت بتفعيل خاصية (دكة البدلاء) فسيتم حساب نقاط البدلاء في تشكيلتك إضافة على نقاط تشكيلك الأساسي.

حدث فريق واختر اللاعبين بعناية حتى تحصد أعلى عدد من النقاط في الجولة وتفوز بالجائزة.

ألعب وسجل الآن عبر http://Fantasy.Filgoal.com

وحمل تطبيق اللعبة من هنا:

أندرويد:https://bit.ly/3owvRtC

أيفون:https://apple.co/30sdOfN

هواوي: https://bit.ly/3wT1ukF

حدث فريقك قبل غلق باب الانتقالات غدًا الاثنين في تمام الرابعة والنصف عصرً

فانتازي في الجول الدوري المصري
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