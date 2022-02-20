فيورنتينا يهزم أتالانتا ويقدم خدمة لـ يوفنتوس

الأحد، 20 فبراير 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

كريشتوف بيانتك

عطل فيورنتينا، أتالانتا، بالفوز عليه 1-0 ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وسجل كريشتوف بيانتك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56، بتسديدة بالقدم اليمنى سكنت شباك خوان موسو.

وصعد الفيولا للمركز السابع في الدوري بالحصول على النقطة 42، ولكن ربما الخبر الأهم هو الخدمة التي منحها ليوفنتوس في صراع التأهل لدوري الأبطال.

أخبار متعلقة
بهدف في +93.. فيورنتينا يصعق أتالانتا ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بديل فلاهوفيتش.. فيورنتينا يضم هداف الدوري السويسري رومانو: يوفنتوس توصل لاتفاق مع فيورنتينا لضم فلاهوفيتش

وأوقف فيورنتينا رصيد أتالانتا عند 44 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط ومباراة أقل عن يوفنتوس.

ويصارع يوفنتوس للتأهل إلى دوري الأبطال في موسم مخيب للبيانكونيري الذي يبتعد عن ميلان متصدر المسابقة بـ 9 نقاط.

فيورنتينا أتالانتا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ميلان يسجل لـ ساليرنيتانا.. ويعرقل الروسونيري في صراع صدارة الدوري الإيطالي رافائيل لياو.. خليط بين هنري ووايا الذي "ينسى تمركزه في الملعب" إبراهيموفيتش: عندما سأعود سأهز الملعب بأكمله.. وأنا فقط من يحدد متى أتوقف عن اللعب لا أداء ولا نتيجة.. يوفنتوس يتعادل مع تورينو في الدربي انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1)-(1) تورينو.. نهاية المباراة تشكيل يوفنتوس – فلاهوفيتش وزكريا أساسيان في دربي تورينو تقارير: يوفنتوس يستعد لبيع لاعبه من أجل التعاقد مع زانيولو تقرير: بيرلو يرفض قيادة ساليرينيتانا
أخر الأخبار
تشكيل المصري - مرعي وحمودي يقودان الهجوم أمام مازيمبي 5 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر في إسبانيا - فالنسيا (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة 14 دقيقة | الدوري الإسباني
الكونفدرالية - بيراميدز يعزز تصدره بإسقاط زاناكو بثنائية الوافد الجديد لاكاي 24 دقيقة | الكونفدرالية
كيروش يعود الإثنين.. وتوزيع الجهاز على مباريات الدوري 57 دقيقة | منتخب مصر
جوائز فانتازي في الجول – MI Band 6 لصاحب المركز الأول في الجولة العاشرة 59 دقيقة | الدوري المصري
فيورنتينا يهزم أتالانتا ويقدم خدمة لـ يوفنتوس ساعة | الدوري الإيطالي
تشكيل برشلونة - ديمبيلي وأوباميانج أساسيان ضد فالنسيا.. وأداما وبيدري على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإسباني
مباشر في إنجلترا - ليدز (0)-(2) مانشستر يونايتد.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد