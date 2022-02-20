فيورنتينا يهزم أتالانتا ويقدم خدمة لـ يوفنتوس

عطل فيورنتينا، أتالانتا، بالفوز عليه 1-0 ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وسجل كريشتوف بيانتك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56، بتسديدة بالقدم اليمنى سكنت شباك خوان موسو.

وصعد الفيولا للمركز السابع في الدوري بالحصول على النقطة 42، ولكن ربما الخبر الأهم هو الخدمة التي منحها ليوفنتوس في صراع التأهل لدوري الأبطال.

وأوقف فيورنتينا رصيد أتالانتا عند 44 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط ومباراة أقل عن يوفنتوس.

ويصارع يوفنتوس للتأهل إلى دوري الأبطال في موسم مخيب للبيانكونيري الذي يبتعد عن ميلان متصدر المسابقة بـ 9 نقاط.