تشكيل برشلونة - ديمبيلي وأوباميانج أساسيان ضد فالنسيا.. وأداما وبيدري على مقاعد البدلاء
الأحد، 20 فبراير 2022 - 16:10
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.
ويبدأ عثمان ديمبيلي أساسيا مع الفريق ويقود الهجوم بيير أوباميانج بينما يجلس على دكة البدلاء كل من أداما تراوري وبيدري ولوك دي يونج.
ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 39 نقطة من 23 مباراة بينما فالنسيا في المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة وبمباراة زائدة.
وجاء تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: أندريه تير شتيجين
الدفاع: جوردي ألبا – رونالدو أرواخو – إريك جارسيا – سيرجينو ديست
الوسط: فرينيكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس - جافي
الهجوم: عثمان ديمبيلي – بيير أوباميانج – فيران توريس
نرشح لكم
أنشيلوتي: سنعالج نقط ضعف الشوط الأول.. وكنا بحاجة لرد فعل بعد الأداء أمام سان جيرمان كارفاخال: أسينسيو عودنا على أن ما فعله قد يبدو سهلا.. واعتدنا على صافرات الاستهجان ريال مدريد يستعيد الثقة بثلاثة على ألافيس انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (3)-(0) ديبورتيفو ألافيس.. فوز يعيد الثقة تشكيل ريال مدريد - فالفيردي أساسي.. وبنزيمة يقود الهجوم هدف رائع من سواريز.. أتلتيكو مدريد يضرب أوساسونا بثلاثية أنشيلوتي: الأداء أمام باريس سان جيرمان أسوأ من النتيجة تقرير: جافي وأراوخو.. صداع جديد في رأس لابورتا