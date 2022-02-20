تشكيل برشلونة - ديمبيلي وأوباميانج أساسيان ضد فالنسيا.. وأداما وبيدري على مقاعد البدلاء

الأحد، 20 فبراير 2022 - 16:10

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة - نابولي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

ويبدأ عثمان ديمبيلي أساسيا مع الفريق ويقود الهجوم بيير أوباميانج بينما يجلس على دكة البدلاء كل من أداما تراوري وبيدري ولوك دي يونج.

ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 39 نقطة من 23 مباراة بينما فالنسيا في المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة وبمباراة زائدة.

أخبار متعلقة
فابريجاس: الحكم على ميسي بسبب ركلة جزاء أمر سخيف.. هل تتذكرون ما حدث في برشلونة؟ رومانو: برشلونة قدم عرضا لـ أزبيليكويتا.. وتشيلسي يتمنى استمرار اللاعب سباليتي: برشلونة استحق التعادل.. وركلة الجزاء؟ لمست إصبع جيسوس الصغير الدوري الأوروبي - نابولي يتعادل مع برشلونة ويكتب رقما للبلاوجرانا الأسوأ منذ 78 عاما

وجاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجين

الدفاع: جوردي ألبا – رونالدو أرواخو – إريك جارسيا – سيرجينو ديست

الوسط: فرينيكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس - جافي

الهجوم: عثمان ديمبيلي – بيير أوباميانج – فيران توريس

الدوري الإسباني برشلونة أوباميانج
نرشح لكم
أنشيلوتي: سنعالج نقط ضعف الشوط الأول.. وكنا بحاجة لرد فعل بعد الأداء أمام سان جيرمان كارفاخال: أسينسيو عودنا على أن ما فعله قد يبدو سهلا.. واعتدنا على صافرات الاستهجان ريال مدريد يستعيد الثقة بثلاثة على ألافيس انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (3)-(0) ديبورتيفو ألافيس.. فوز يعيد الثقة تشكيل ريال مدريد - فالفيردي أساسي.. وبنزيمة يقود الهجوم هدف رائع من سواريز.. أتلتيكو مدريد يضرب أوساسونا بثلاثية أنشيلوتي: الأداء أمام باريس سان جيرمان أسوأ من النتيجة تقرير: جافي وأراوخو.. صداع جديد في رأس لابورتا
أخر الأخبار
كيروش يعود الإثنين.. وتوزيع الجهاز على مباريات الدوري 16 دقيقة | منتخب مصر
جوائز فانتازي في الجول – MI Band 6لصاحب المركز الأول في الجولة العاشرة 18 دقيقة | الدوري المصري
فيورنتينا يهزم أتالانتا ويقدم خدمة لـ يوفنتوس 23 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل برشلونة - ديمبيلي وأوباميانج أساسيان ضد فالنسيا.. وأداما وبيدري على مقاعد البدلاء 24 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في إنجلترا - ليدز (0)-(0) مانشستر يونايتد.. تغيير اضطراري 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية - كرواتي يقترب من خلافة جمال في دجلة 55 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو وبرونو أساسيان أمام ليدز.. ولينجارد يبدأ لأول مرة ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري المدارس يؤجل مباراة أوتوهو والقطن في مجموعة المصري ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد