تشكيل برشلونة - ديمبيلي وأوباميانج أساسيان ضد فالنسيا.. وأداما وبيدري على مقاعد البدلاء

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

ويبدأ عثمان ديمبيلي أساسيا مع الفريق ويقود الهجوم بيير أوباميانج بينما يجلس على دكة البدلاء كل من أداما تراوري وبيدري ولوك دي يونج.

ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 39 نقطة من 23 مباراة بينما فالنسيا في المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة وبمباراة زائدة.

وجاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجين

الدفاع: جوردي ألبا – رونالدو أرواخو – إريك جارسيا – سيرجينو ديست

الوسط: فرينيكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس - جافي

الهجوم: عثمان ديمبيلي – بيير أوباميانج – فيران توريس