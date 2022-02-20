مدرب الإسماعيلي المؤقت لـ في الجول: جاهزون بالبدائل لحل النواقص في التشكيل

الأحد، 20 فبراير 2022 - 13:04

كتب : ياسر الشريف

بيراميدز - الإسماعيلي

كشف أشرف خضر المدير الفني المؤقت للإسماعيلي عن توصله إلى البدائل التي سيعالج من خلال نواقص تشكيل الفريق.

ويواجه الإسماعيلي فريق الجونة مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال أشرف خضر لـ FilGoal.com: "توصلنا إلى البدائل التي ستعالج نواقص بعض المراكز أمام الجونة".

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وأضاف "هناك مجموعة من اللاعبين يجيدوا اللعب في أكثر من مركز وسوف نعتمد عليهم لإيجاد حلول لأي أزمة".

وشدد "نعتمد على حماس اللاعبين وإقبالهم على أداء المباريات في اللعب وتحقيق الفوز".

وتابع خضر "أعمل في الإسماعيلي حتى قدوم المدرب الجديد الذي سيتحمل المسؤولية بعد ذلك".

واختتم خضر تصريحاته "نعمل لصالح النادي الإسماعيلي وليس لنا هدف آخر سوى تحقيق مصلحة النادي".

وفشل الإسماعيلي في تحقيق الفوز عقب مرور تسع جولات من الدوري المصري.

ويحتل الدراويش المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات.

وخسر الإسماعيلي مباراته الأخيرة أمام بيراميدز بهدف دون مقابل مما دفع مجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومي بإقالة خوان براون المدير الفني.

الإسماعيلي أشرف خضر
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