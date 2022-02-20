كرة سلة - الكشف عن أسباب غيابات للاعبي المنتخب بـ تصفيات المونديال.. وسبب فشل تجنيس سبنسر

كشف عمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات عن أسباب غيابات عدد من لاعبي منتخب مصر عن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم وفشل تجنيس سبنسر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بجوار منتخبات السنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية.

وتقام مباريات الدور الأول في الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري بينما الدور الثاني في يوليو المقبل، ويتأهل أول ثلاث منتخبات إلى المرحلة المقبلة.

وقال عمرو مصيلحي عبر موقع الاتحاد الرسمي: "يغيب عدد من لاعبي المنتخب عن تصفيات إفريقيا بسبب الإصابة".

وأضاف رئيس لجنة المنتخبات "يعاني مصطفى كيجو من إجهاد عام وفضّل روي رانا المدير الفني للمنتخب عدم الدفع به حتى لا تتفاقم الإصابة".

وأوضح "اجتمع روي رانا مع كيجو وأبلغه أنه من ضمن حسابات الجهاز الفني ولا يفضل الدفع به حتى يتماثل الشفاء".

وتابع مصيلحي "سيف سمير يعاني من إصابة بتمزق في خلفية الفخذ بينما ميدو طه يعاني من تمزق في السمانة".

وواصل "ويعاني عمر عزب من كسر في شظية القدم وأصيب عبد الله ناصر بتمزق في منشأ العضلة الأمامية".

وبالحديث عن تجنيس ديواريك سبنسر أوضح "إجراءات التجنيس لم تتم بسبب ضيق الوقت".

واختتم تصريحاته "نناشد الجهات الحكومية المساعدة في عملية التجنيس اللازمة لتدعيم الفريق أسوة بكل فرق العالم".