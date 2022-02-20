مدرب منتخب البرتغال لـ الباتيناج الفني يكشف الهدف من التعاون مع وادي دجلة.. وكيفية نشر اللعبة

أقام نادي وادي دجلة معسكرا تدريبيا للاعبي الباتيناج الفني منتصف شهر فبراير الجاري تحت قيادة ماريو لاجو مدرب منتخب البرتغال.

واستهدف نادي وادي دجلة تحسين مستوى المتزلجين الصغار والكبار للتمكن من تحقيق ميدالية دولية مستقبلا ووضع أساس قوي للعبة في مصر.

وأقيم المعسكر بمشاركة 45 لاعبا لأعمار بين 7 سنوات إلى 18 عاما.

وكشف ماريو لاجو المدرب البرتغالي لـ FilGoal.com: "تواصل معي مسؤولين من وادي دجلة منذ عدة أشهر وعرضوا عليا فكرة القدوم لمصر والإشراف على معسكر تدريبي للاعبي النادي".

وأضاف "شعرت منذ بداية التواصل باحترافية المسؤولين وعندما حضرت فوجئت بمستوى الملاعب وأداء اللاعبين، وهدفنا كان تحقيق أقصى استفادة للاعبين من المعسكر".

وأوضحت كريستين نصحي المدير الفني للباتيناج في وادي دجلة: "تم اختيار مدرب منتخب البرتغال لخبرته القوية وتحقيقه الكثير من الميداليات العالمية والدولية مع اللاعبين، وهدفنا النهوض بلاعبي النادي لمستوى العالمية".

وشدد ماريو لاجو "من وجهة نظري من المهم جدا أن يفهم ممارسي اللعبة أنه من أجل الوصول لتحقيق إنجازات في هذه الرياضة عليه التحلي ببعض الصفات وهنا يأتي الدور المهم للنادي".

وأوضح "من واجبات النادي هي منح اللاعب جميع الأدوات اللازمة لتطوير نفسه كلاعب وإنسان، فمن ضمن الخصائص المفيدة لهذه الرياضة هي أنها توفر مهارات فريدة تساعد لاعبيها ليصبحوا أفضل في وظائفهم".

وبسؤاله عن أشهر الدول التي تمارس اللعبة قال: "الإجابة على هذا السؤال صعبة للغاية، منذ سنوات عديدة كنا نذكر بلاد كثير مثل إيطاليا والبرتغال والأرجنتين وإسابناي ولكن الآن مع هذا العصر المتطور والمعرفة التي يتم تبادلها وزيارتي إلى هنا أكبر مثال، ساعد ذلك في إبراز هذه الرياضة في دول جديدة".

وعن كيفية انتشار اللعبة داخل مصر أوضح "يجب تقديم اللعبة على أنها رياضة عادلة وشيقة، ويجب أن يرى اللاعبون القيمة الحقيقية التي تضيفها الرياضة إليهم من مهارات بدنية وحياتية لا مثيل لها".

وتابع "أن تحظى الرياضة بإعجاب الجمهور هو أمر مهم، والعامل الآخر هو منح هذه اللعبة اهتماما من سائل الإعلام مثل الرياضات الأخرى الشائعة، أعتقد أن ذلك من أهم الجوانب".

وبالحديث عن أهم المواصفات التي يحتاجها اللاعب لممارسة اللعبة كشف المدرب البرتغالي "يمكن الإجابة بعدة طرق إذ أن القدرة أن تصبح لاعبا للباتيناج الفني شيء وأن تكون محترفا شيء آخر، لكي تتمكن من إتقان أي نوع من الرياضة سوف يتطلب الأمر الكثير من المجهود المبذول من جانب اللاعب نفسه".

وشدد "أما بالنسبة للخصائص المطلوبة للتألق في هذه اللعبة هي المرونة والحالة البدنية الجيدة واليقظة وسرعة البديهة والحماس والانضباط".

وعن الحافز الذي يمكن أن يجذب اللاعبين اختتم ماريو لاجو تصريحاته "جوابي سيكون الشغف، بالنسبة للأطفال الصغار بين 3 و4 سنوات، فالاستمتاع بممارسة الرياضة وزرع حب هذه الرياضة فيهم سيكون دافعهم للالتزام بها بل والتفوق فيها".

ويعتبر ماريو لاجو مدربا دوليا معتمدا من المستوى 3 من وورلد سكيت (World Skate) وهو أعلى مستوى تدريبي يمكن الوصول إليه.

ودرب لاجو العديد من أبطال العالم وأوروبا وقاد منتخب البرتغال بداية من فترة 2005.