مدرب منتخب البرتغال لـ الباتيناج الفني يكشف الهدف من التعاون مع وادي دجلة.. وكيفية نشر اللعبة

الأحد، 20 فبراير 2022 - 12:45

كتب : FilGoal

الباتيناج الفني - وادي دجلة

أقام نادي وادي دجلة معسكرا تدريبيا للاعبي الباتيناج الفني منتصف شهر فبراير الجاري تحت قيادة ماريو لاجو مدرب منتخب البرتغال.

واستهدف نادي وادي دجلة تحسين مستوى المتزلجين الصغار والكبار للتمكن من تحقيق ميدالية دولية مستقبلا ووضع أساس قوي للعبة في مصر.

وأقيم المعسكر بمشاركة 45 لاعبا لأعمار بين 7 سنوات إلى 18 عاما.

أخبار متعلقة
من أجل إعداد لاعبين على مستوى عالمي.. وادي دجلة يعلن تطوير تدريبات أكاديمية التنس الدرجة الثانية – انتصار الترسانة وتعادل زد ووادي دجلة الدرجة الثانية - زد يتعادل مع بورفؤاد.. وهاتريك كابو يساهم في فوز وادي دجلة برباعية شباب وادي دجلة يختتمون 2021 بالفوز ببطولة دوري التنس وكأس الجمباز الفني

وكشف ماريو لاجو المدرب البرتغالي لـ FilGoal.com: "تواصل معي مسؤولين من وادي دجلة منذ عدة أشهر وعرضوا عليا فكرة القدوم لمصر والإشراف على معسكر تدريبي للاعبي النادي".

وأضاف "شعرت منذ بداية التواصل باحترافية المسؤولين وعندما حضرت فوجئت بمستوى الملاعب وأداء اللاعبين، وهدفنا كان تحقيق أقصى استفادة للاعبين من المعسكر".

وأوضحت كريستين نصحي المدير الفني للباتيناج في وادي دجلة: "تم اختيار مدرب منتخب البرتغال لخبرته القوية وتحقيقه الكثير من الميداليات العالمية والدولية مع اللاعبين، وهدفنا النهوض بلاعبي النادي لمستوى العالمية".

وشدد ماريو لاجو "من وجهة نظري من المهم جدا أن يفهم ممارسي اللعبة أنه من أجل الوصول لتحقيق إنجازات في هذه الرياضة عليه التحلي ببعض الصفات وهنا يأتي الدور المهم للنادي".

وأوضح "من واجبات النادي هي منح اللاعب جميع الأدوات اللازمة لتطوير نفسه كلاعب وإنسان، فمن ضمن الخصائص المفيدة لهذه الرياضة هي أنها توفر مهارات فريدة تساعد لاعبيها ليصبحوا أفضل في وظائفهم".

وبسؤاله عن أشهر الدول التي تمارس اللعبة قال: "الإجابة على هذا السؤال صعبة للغاية، منذ سنوات عديدة كنا نذكر بلاد كثير مثل إيطاليا والبرتغال والأرجنتين وإسابناي ولكن الآن مع هذا العصر المتطور والمعرفة التي يتم تبادلها وزيارتي إلى هنا أكبر مثال، ساعد ذلك في إبراز هذه الرياضة في دول جديدة".

وعن كيفية انتشار اللعبة داخل مصر أوضح "يجب تقديم اللعبة على أنها رياضة عادلة وشيقة، ويجب أن يرى اللاعبون القيمة الحقيقية التي تضيفها الرياضة إليهم من مهارات بدنية وحياتية لا مثيل لها".

وتابع "أن تحظى الرياضة بإعجاب الجمهور هو أمر مهم، والعامل الآخر هو منح هذه اللعبة اهتماما من سائل الإعلام مثل الرياضات الأخرى الشائعة، أعتقد أن ذلك من أهم الجوانب".

وبالحديث عن أهم المواصفات التي يحتاجها اللاعب لممارسة اللعبة كشف المدرب البرتغالي "يمكن الإجابة بعدة طرق إذ أن القدرة أن تصبح لاعبا للباتيناج الفني شيء وأن تكون محترفا شيء آخر، لكي تتمكن من إتقان أي نوع من الرياضة سوف يتطلب الأمر الكثير من المجهود المبذول من جانب اللاعب نفسه".

وشدد "أما بالنسبة للخصائص المطلوبة للتألق في هذه اللعبة هي المرونة والحالة البدنية الجيدة واليقظة وسرعة البديهة والحماس والانضباط".

وعن الحافز الذي يمكن أن يجذب اللاعبين اختتم ماريو لاجو تصريحاته "جوابي سيكون الشغف، بالنسبة للأطفال الصغار بين 3 و4 سنوات، فالاستمتاع بممارسة الرياضة وزرع حب هذه الرياضة فيهم سيكون دافعهم للالتزام بها بل والتفوق فيها".

ويعتبر ماريو لاجو مدربا دوليا معتمدا من المستوى 3 من وورلد سكيت (World Skate) وهو أعلى مستوى تدريبي يمكن الوصول إليه.

ودرب لاجو العديد من أبطال العالم وأوروبا وقاد منتخب البرتغال بداية من فترة 2005.

وادي دجلة باتيناج فني ماريو لاجو
نرشح لكم
كرة سلة - الكشف عن أسباب غيابات للاعبي المنتخب بـ تصفيات المونديال.. وسبب فشل تجنيس سبنسر اسكواش - الشوربجي والشربيني إلى نهائي بطولة واشنطن المفتوحة كرة سلة - دون اللاعب المجنس.. 14 لاعبا في قائمة منتخب مصر لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم كرة يد - الزمالك يكتسح الطلائع.. وانتصار الأهلي وسبورتنج في دوري المحترفين كرة يد - الزمالك يعزز صدارته.. والأهلي يفوز على سبورتنج في دوري المحترفين كرة طائرة - الأهلي يواصل انتصاراته.. والزمالك يهزم إيسترن كومباني رفع أثقال - مصر تفوز بتنظيم بطولة إفريقيا للكبار.. وأول نسخة لبطولة الأندية سلة – سبنسر يتحدث عن تجنيسه للعب مع مصر.. ورسالة مدرب المنتخب
أخر الأخبار
تشكيل المصري - مرعي وحمودي يقودان الهجوم أمام مازيمبي 42 ثاتيه | الكونفدرالية
مباشر في إسبانيا - فالنسيا يستضيف برشلونة 9 دقيقة | الدوري الإسباني
الكونفدرالية - بيراميدز يعزز تصدره بإسقاط زاناكو بثنائية الوافد الجديد لاكاي 19 دقيقة | الكونفدرالية
كيروش يعود الإثنين.. وتوزيع الجهاز على مباريات الدوري 52 دقيقة | منتخب مصر
جوائز فانتازي في الجول – MI Band 6 لصاحب المركز الأول في الجولة العاشرة 54 دقيقة | الدوري المصري
فيورنتينا يهزم أتالانتا ويقدم خدمة لـ يوفنتوس 59 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل برشلونة - ديمبيلي وأوباميانج أساسيان ضد فالنسيا.. وأداما وبيدري على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإسباني
مباشر في إنجلترا - ليدز (0)-(2) مانشستر يونايتد.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد