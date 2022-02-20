أنشيلوتي: سنعالج نقط ضعف الشوط الأول.. وكنا بحاجة لرد فعل بعد الأداء أمام سان جيرمان

الأحد، 20 فبراير 2022 - 11:57

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن رضاه بأداء اللاعبين في الشوط الثاني وتحقيق الفوز على ألافيس.

وتغلب ريال مدريد على ألافيس بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "كنا بحاجة لمباراة من هذا القبيل، وجدنا صعوبة في الشوط الأول لكن أظهرنا التزامنا طوال 90 دقيقة".

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وأضاف "تحسنا في الشوط الثاني، وبعد الأداء الضعيف أمام باريس سان جيرمان، شاهد المشجعون رد فعلنا أمام ألافيس وهذا أمر إيجابي".

وأوضح أنشيلوتي "لم يعجب المشجعون أدائنا في الشوط الأول لكنهم استمتعوا بعد ذلك بعرضنا في النصف الثاني".

وكشف المدير الفني لريال مدريد "الفشل في التسجيل بالشوط الأول نقطة ضعف وشيء تحدثنا عنه وسنقوم بمعالجته".

وتابع "يضغط خصومنا بقوة في الشوط الأول وتنخفض مستويات شدتهم بعد الاستراحة وهذا يجعل الأمور أكثر راحة بالنسبة لنا".

وواصل أنشيلوتي "أمر رائع عندما يسجل اللاعبون المهاجمون وكان من المهم أن يسجل الثلاثة لأنهم لم يفعلوا ذلك في المباريات الأخيرة وعانينا قليلا بسبب ذلك".

وسجل ماركو أسيسنسيو وفينسيوس جونيور وكريم بنزيمة أهداف ريال مدريد الثلاثة أمام ألافيس.

واختتم أنشيلوتي تصريحاته "كنت سأجري تغييرات ولكن عندما سجل أسينسيو انتظرت لأنني أحببت الطريقة التي كان يلعب بها الفريق".

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