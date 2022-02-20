طارق السيد: ايتو توسل إلينا لتصعد الكاميرون إلى كأس العالم 2006
الأحد، 20 فبراير 2022 - 11:27
كتب : FilGoal
قال طارق السيد نجم مصر والزمالك السابق إن صامويل ايتو أيقونة الكاميرون توسل إلى لاعبي الفراعنة ليصعد فريقه إلى كأس العالم 2006.
منتخب مصر حل ضيفا على الأسود في الجولة الأخيرة من التصفيات وكان فقد أمل التأهل بينما تحتاج الكاميرون إلى الفوز لتعبر إلى مونديال ألمانيا.
وانتهى اللقاء بهدف لمثله لتقتنص كوت ديفوار التأهل للمونديال لأول مرة في تاريخها.
وروى السيد عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "ايتو تحايل علينا في الملعب، كان يريد عرقلته في منطقة الجزاء ليحصل على ركلة".
وواصل "منذ سجلنا هدف التعادل كان يتوسل إلينا".
وأحرز محمد شوقي هدف مصر في الدقيقة 79 قبل أن تهدر الكاميرون ركلة جزاء في الوقت البديل.
ولم تتأهل الكاميرون لكأس العالم بعد 4 مشاركات متتالية.
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