اسكواش - الشوربجي والشربيني إلى نهائي بطولة واشنطن المفتوحة

الأحد، 20 فبراير 2022 - 10:48

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي - نور الشربيني - الجونة اسكواش

تأهل الثنائي المصري محمد الشوربجي ونور الشربيني إلى نهائي بطولة واشنطن المفتوحة (اسكواش أون فاير) لرجال وسيدات الاسكواش.

وتغلب محمد الشوربجي في منافسات الرجال على الإسباني إيكر برنابيو بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما خسر يوسف سليمان أمام الويلزي دويل ماكين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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أما نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا فتغلبت على نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتواجه نور الشربيني، النيوزلاندية جويل كينج بعد تغلبها على الأمريكية صابرينا صبحي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويقام نهائي السيدات في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد ويليه مباشرة نهائي الرجال.

وتقام منافسات بطولة ويندي سيتي المفتوحة واحدة من البطولات الكبرى في الفترة من 23 فبراير إلى 2 من شهر مارس المقبل.

اسكواش نور الشربيني محمد الشوربجي
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