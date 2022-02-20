وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من أنجولا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة صباح اليوم الأحد قادمة من أنجولا.

وتعادل الزمالك سلبيا أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة اليوم قبل بدء الاستعدادات للقاء الوداد المغربي مساء السبت.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة.

ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة بينما حصد ساجرادا أول نقطة.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على الوداد والتعادل مع الزمالك في أول جولتين.

ويلعب بترو أتليتكو أمام ساجرادا مباراتين متتاليتين ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة.