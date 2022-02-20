تتويج زد مواليد 2011 و2012 بكأس الناشئين.. وحصول زمالك 2010 على المركز الأول

توج فريقا زد إف سي مواليد 2011 و2012 ببطولة كأس زد للناشئين، بمشاركة 12 فريقا على مجمع ملاعب زد بمدينة الشيخ زايد.

كما توج فريق الزمالك مواليد 2010 ومصر للمقاصة مواليد 2009 بالمركز الأول بنفس البطولة.

وحضر المباريات النهائية وحفل تتويج الفرق الفائزة سيف زاهر الرئيس التنفيذى لشركة زد للاستثمار الرياضي، وعلاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادى زد إف سى ونخبة من رؤساء قطاعات الناشئين بالنوادي المشاركة في البطولة.

ومنحت إدارة نادي زد اف سي جوائز مالية للفائزين تتجاوز 350 ألف جنيه ، بواقع 60 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول من مواليد 2009 و50 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول من مواليد 2010 و2011، و40 ألف جنيه لمواليد 2012، وحصل الفائز بالمركز الثاني على 25 ألف جنيه عدا مواليد 2009 إذ حصل صاحب المركز الثاني على جائزة بقيمة 30 ألف جنيه، فيما حصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قيمتها 15 ألف جنيه.

وفاز زد إف سي مواليد 2011 و2012 بالمركز الأول ببطولة كأس زد للناشئين، بعدما استطاع الانتصار على فرق ناشئين الزمالك والمصرى. وجاء في المركز الثاني من مواليد 2009 نادي الإنتاج الحربي، وحل الزمالك بالمركز الثالث، فيما جاء نادي الجونة بالمركز الثاني وزد إف سى بالمركز الثالث بفرق مواليد 2010، بينما احتل نادى الزمالك مواليد 2011 المركز الثانى والجونة المركز الثالث، واحتل النادي المصري والزمالك مواليد 2012 المركزين الثاني والثالث بالبطولة.

وكشف علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد إف سى، إن النادي يحرص على تنظيم بطولات دورية لإتاحة الفرص لفرق الناشئين المختلفة في مصر لإعدادها بشكل قوي لمباريات البطولات الرسمية، ويتم تحفيز الفرق المشاركة من خلال منح جوائز مالية مما ينعكس تطوير قطاعات الناشئين في مصر، وذلك ضمن رؤية نادى زد اف سي لإعداد أجيال صاعدة من الناشئين على أعلى مستوى مما سوف ينعكس على تطوير الرياضة المصرية، وتمثيلها في أقوى الدوريات العالمية.

بجانب الجوائز المالية، اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس زد للناشئين، أفضل لاعب وأحسن حارس مرمى وهداف البطولة من الفرق المشاركة، ونال جائزة أفضل لاعب من فرق مواليد 2009 اللاعب أحمد صفوت أحمد من النادي الزمالك، ومحمد حمادة من مصر للمقاصة أحسن حارس مرمى، أحمد إبراهيم من نادي الزمالك هداف البطولة، فيما نال جائزة أفضل لاعب من فرق مواليد 2010 اللاعب يوسف محمد أحمد من زد إف سى، ومصطفى أبو بكر من الزمالك أحسن حارس مرمى، وعمر رضا من الزمالك هداف البطولة.

أما مواليد 2011، فاز محمود مدحت لاعب زد إف سي بجائزة أفضل لاعب، ويوسف عماد لاعب الزمالك أحسن حارس مرمى، وعلى أسامة محمد لاعب زد إف سى هداف البطولة، كما نال جائزة أفضل لاعب من فرق مواليد 2012 اللاعب محمد رمضان من زد إف سى، ومعاذ كريم من النادى المصرى أحسن حارس مرمى، محمد على خليفة من الجونة هداف البطولة.