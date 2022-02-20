مواعيد مباريات 20 فبراير 2022.. المصري وبيراميدز وبرشلونة ويونايتد
الأحد، 20 فبراير 2022 - 10:27
كتب : FilGoal
يستضيف المصري فريق مازيمبي اليوم الأحد في الكونفدرالية (6 مساء - beIN 3).
بينما يحل بيراميدز ضيفا على زاناكو (3 مساء - beIN 3).
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب مانشستر يونايتد ضد مضيفه ليدز يونايتد (4 مساء - beIN Premium 1).
وفي الدوري الإسباني يلعب فالنسيا ضد برشلونة (5:15 مساء - beIN 1).
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