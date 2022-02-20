كارفاخال: أسينسيو عودنا على أن ما فعله قد يبدو سهلا.. واعتدنا على صافرات الاستهجان

وفاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وقال كارفاخال في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "الفريق كان بحاجة إلى استعادة الأحاسيس عقب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وكان الانتصار عادلا".

وواصل "في أول 45 دقيقة كانت طاقة المنافس عالية حاولنا تمزيق خطوطهم ولهذا فقد تركوا بعض المساحات في الأوقات الأخيرة من المباراة".

وتابع "الفريق لم يكن جيدا في باريس وقراراتي أنا لم تكن الأفضل لكن المدرب قرر منحي فرصة أخرى وأنا هادئ لأنني أعرف ما استحقه".

وأضاف "في الشوط الثاني كنا أكثر ثباتا وأسينسيو عودنا على أن ما فعله قد يبدو سهلا وكأنها لعبة فيديو".

واستمر "في هذا النادي أنت تعيش فيه من أجل كل شيء، لقد فزت بالكثير من الأشياء وبعد المباراة الماضية تعرضنا إلى نقد بشكل بناء وإيجابي والتفكير في تلك المباراة أصبح شيء من الماضي".

وأتم "صافرات الاستهجان ليست جديدة في هذا الملعب لأنه يتطلب أقصى شيء ويطلبون منا جميعا الفوز بقد اعتدنا على ذلك وفي الشوط الثاني أعطانا ميزة الفوز".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 57 في المركز الأول بفارق 7 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي يلعب غدا الأحد أمام إسبانيول.