سقوط مروع ومشهد يتصدره نيمار.. نانت يضرب باريس سان جيرمان بثلاثية

خسر باريس سان جيرمان على يد مضيفه نانت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الفرنسي.

جاء ذلك حيث تأخر الفريق الضيف بثلاثة أهداف دون رد بنهاية الشوط الأول، كما أهدر نيمار ركلة في الدقيقة 59 بتسديدة ضعيفة للغاية أمسك بها الحارس.

وتأتي هذه الخسارة مباشرة بعد فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، وذلك بهدف نظيف في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

بدأت الثلاثية بهدف راندان كولو مواني في الدقيقة 4، ثم أضاف كوينتان مرلين الثاني في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل لودوفيك بلاس ثالث الأهداف.

سريعا مع بداية الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 47 سجل نيمار هدف تقليص الفارق بعد تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي.

وبينما كانت الأمور في طريقها للعودة إلى نصابها الصحيح، أهدر نيمار ركلة الجزاء سالفة الذكر في الدقيقة 59.

الخسارة تركت باريس على الصدارة بـ59 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مارسيليا الذي لم يلعب بعد ويملك فرصة تقليص الفارق إلى 10 نقاط، بينما رفع نانت رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس.