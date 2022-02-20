سقوط مروع ومشهد يتصدره نيمار.. نانت يضرب باريس سان جيرمان بثلاثية

الأحد، 20 فبراير 2022 - 00:26

كتب : FilGoal

نانت × باريس

خسر باريس سان جيرمان على يد مضيفه نانت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الفرنسي.

جاء ذلك حيث تأخر الفريق الضيف بثلاثة أهداف دون رد بنهاية الشوط الأول، كما أهدر نيمار ركلة في الدقيقة 59 بتسديدة ضعيفة للغاية أمسك بها الحارس.

وتأتي هذه الخسارة مباشرة بعد فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، وذلك بهدف نظيف في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة
كين: أنتظر مشاهدة الهدف.. وسون: كان هذا الوقت الصحيح لمواجهة مانشستر سيتي ريال مدريد يستعيد الثقة بثلاثة على ألافيس ميلان يسجل لـ ساليرنيتانا.. ويعرقل الروسونيري في صراع صدارة الدوري الإيطالي

بدأت الثلاثية بهدف راندان كولو مواني في الدقيقة 4، ثم أضاف كوينتان مرلين الثاني في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل لودوفيك بلاس ثالث الأهداف.

سريعا مع بداية الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 47 سجل نيمار هدف تقليص الفارق بعد تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي.

وبينما كانت الأمور في طريقها للعودة إلى نصابها الصحيح، أهدر نيمار ركلة الجزاء سالفة الذكر في الدقيقة 59.

الخسارة تركت باريس على الصدارة بـ59 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مارسيليا الذي لم يلعب بعد ويملك فرصة تقليص الفارق إلى 10 نقاط، بينما رفع نانت رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس.

باريس سان جيرمان نانت الدوري الفرنسي نيمار
نرشح لكم
إندبندنت: عرض خيالي من سان جيرمان لـ مبابي "لن يمكن لأحد مساواته" حكيمي: ريال مدريد كان يمكنه استعادتي ولكنه رفض الرهان مبابي يحسم فوزا قاتلا لـ باريس سان جيرمان في +93 أمام رين ليكيب: باريس سان جيرمان يضع "خطة طوارئ" حال رحيل مبابي تقارير: زيدان طلب من إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع رونالدو سان جيرمان يكتسح ليل بخماسية ويواصل التحليق بصدارة الدوري قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي لمواجهة حامل اللقب تقرير: استبعاد فينالدوم من قائمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
كارفاخال: أسينسيو عودنا على أن ما فعله قد يبدو سهلا.. واعتدنا على صافرات الاستهجان 34 دقيقة | الدوري الإسباني
سقوط مروع ومشهد يتصدره نيمار.. نانت يضرب باريس سان جيرمان بثلاثية 51 دقيقة | الدوري الفرنسي
أبو عبلة يشكر طبيب الهلال علي موقفه بعد إصابة عبد المنعم 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كين: أنتظر مشاهدة الهدف.. وسون: كان هذا الوقت الصحيح لمواجهة مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد يستعيد الثقة بثلاثة على ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
عامر حسين: جمال علام رئيس بعثة المنتخب في السنغال.. وموعد المعسكر وانضمام المحترفين ساعة | تصفيات كأس العالم
أشرف خضر: حسني عبد ربه يقترب من الانضمام لجهاز الإسماعيلي الجديد ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي: عمار يخضع لكافة الفحوصات الطبية قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد