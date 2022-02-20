ريال مدريد يستعيد الثقة بثلاثة على ألافيس

الأحد، 20 فبراير 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

احتفال فينيسوس جونيور بهدفه في مرمى ديبورتيفو ألافيس

حقق ريال مدريد الفوز على ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيله الثابت باختلاف وجود فالفيردي بدلا من توني كروس.

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أحداث المباراة

سيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول ولكن بدون خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة الـ 25 كاد خوسيلو أن يتقدم لديبورتيفو ألافيس مستغلا خطأ كاسيميرو ولكن تسديدته علت المرمى.

وفي الشوط الثاني اختلف أداء ريال مدريد والبداية كانت بركلة حرة نفذها دافيد ألابا في الدقيقة الـ 48 تصدى لها باتشيكو حارس ألافيس على مرتين.

وفي الدقيقة الـ 54 تصدى باتشيكو لانفراد من فينيسوس جونيور لترتد الكرة لكريم بنزيمة الذي سدد ولكن مدافع ألافي أنقذ الكرة قبل دخولها للمرمى.

وتمكن ماركو أسينسيو من ترجمة السيطرة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 62 بتسديدة رائعة لم يتمكن باتشيكو من التصدي لها.

وكاد بنزيمة أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن القائم رد تسديدته.

وبعد عمل جماعي رائع بين ثلاثي الهجوم سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 91 أضاف بنزيمة الهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها على يسار الحارس بعد عركلة تعرض لها رودريجو.

هدف بنزيمة حقق به رقما رائعا بالتسجيل في 162 مباراة مختلفة في الدوري الإسباني، وفقط ليونيل ميسي وراؤول جونزاليس، وكرستيانو رونالدو، وهوجو سانشيز هم من سجلوا أهدافا في عدد مباريات أكثر

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 57 في المركز الأول بفارق 7 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي يلعب غدا الأحد أمام إسبانيول.

بينما توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند النقطة الـ 20 في المركز الـ 19.

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