عامر حسين: جمال علام رئيس بعثة المنتخب في السنغال.. وموعد المعسكر وانضمام المحترفين

السبت، 19 فبراير 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر في النهائي

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن موعد معسكر الفراعنة قبل مواجهة السنغال، ورئيس البعثة المسافرة بعد ذلك.

وقال عامر حسين في تصريحات لـ أون تايم سبورتس: "بداية معسكر منتخب مصر لمباراة السنغال سيكون يوم 20 مارس، المحترفون سينضمون في اليوم التالي. المعسكر سيقام في القاهرة".

وأضاف "ارتباطات الأندية المصرية بالمشاركة في بطولات إفريقيا تسبب في تأجيل انطلاق معسكر منتخب مصر".

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وتابع "كيروش طلب لعب مباريات الدوري حتى وقت قريب من معسكر السنغال حتى يحتفظون بلياقة المباريات".

واستطرد "طلبنا حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير لمباراة السنغال".

وأكمل "هناك دعم كامل لـ كارلوس كيروش، لم يتم فتح أي نقاش حول إجراء تعديلات في الجهاز المعاون له".

وأتم "جمال علام سيكون رئيس بعثة منتخب مصر في السنغال، كل أعضاء مجلس الإدارة أبدوا رغبة في السفر لدعم المنتخب هناك".

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره السنغالي يومي 25 و29 مارس من أجل حسم بطاقة الصعود لكأس العالم.

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