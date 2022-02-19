طبيب الأهلي: عمار يخضع لكافة الفحوصات الطبية قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي
السبت، 19 فبراير 2022 - 23:45
كتب : حسام نور الدين
خضع عمار حمدي لاعب وسط الأهلي لكافة الفحوصات الطبية تمهيدا لإجراء جراحة الرباط الصليبي في الركبة.
ومن المقرر أن يخضع عمار حمدي لجراحة الرباط الصليبي مساء غدا الأحد في النمسا.
وأشار أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي إلى أن عمار حمدي أدى جلسات علاج طبيعي بعد وصوله إلى النمسا أمس، وتم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالجراحة التي سوف يجريها غدا.
ويرافق عمار حمدي في النمسا أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، لمتابعة الجراحة للاطمئنان على حالته.
وكان عمار حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.
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