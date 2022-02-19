ميلان يسجل لـ ساليرنيتانا.. ويعرقل الروسونيري في صراع صدارة الدوري الإيطالي

أهدر إيه سي ميلان نقطتين هامتين في صراع الصدارة مع إنتر بالتعادل مع ساليرنيتانا متذيل الدوري الإيطالي.

تقدم جونيور ميسياس أولا لـ ميلان في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من ثيو هيرنانديز.

وتعادل فريدريكو بونازولي في الدقيقة 29.

وحاول ستيفانو بيولي مدرب ميلان تعديل الأوضاع بدخول كيسي أولا في مكان إسماعيل بن ناصر ثم أنتي ريبيش في مكان براهيم دياز.

المفاجأة جاءت عن طريق ساليرنيتانا عن طريق ميلان دجوريتش في الدقيقة 72.

ورد أنتي ريبيتش بهدف التعادل سريعا من صناعة أولفييه جيرو بعدها بخمس دقائق.

هدف لم يكن كافيا ليحقق ميلان الفوز ويكتفي بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 56 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان مع مباراتين أقل للنيرازوري.

وارتفع رصيد ساليرنيتانا للنقطة 14 في المركز الأخير للدوري الإيطالي.