انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (3)-(0) ديبورتيفو ألافيس.. فوز يعيد الثقة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق91. جووووول ثالث لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة من ركلة جزاء

ق90. ركلة جزاء لريال مدريد بعد عركلة رودريجو

ق79. جووووول ثاني لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور بعد عمل جماعي رائع انتهى بتمريرة من بنزيمة لفينيسوس الذي سدد في المرمى

ق77. القائم يمنع بنزيمة من تسجيل الهدف الثاني

ق67. بنزيمة يضيع انفراد وفرصة الهدف الثاني

ق62. جووووول أول لريال مدريد بتسديدة رائعة من ماركو أسينسيو

ق54. باتشيكو يتصدى لانفراد فينيسيوس جونيور لترتد الكرة لبنزيمة الذي سدد ليخرجها المدافع من على خط المرمى

ق50. رأسية من ميليتاو فوق المرمى

ق48. ركلة حرة بنفذها ألابا ويتصدى باتشيكو على مرتين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. تسديدة قوية من مودريتش ولكن في يد باتشيكو

ق25. تسديدة من خوسيلو من داخل منطقة الجزاء تعلو مرمى كورتوا

ق17. سيطرة من أصحاب ريال مدريد على ملعب المباراة بدون خطورة على المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل