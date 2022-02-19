الإسماعيلي يعاقب محمد الشامي

أعلن نادي الإسماعيلي في بيان رسمي عن إصدار عقوبة مالية ضد محمد الشامي لاعب الفريق بسبب غيابه عن التدريبات بدون إذن.

محمد الشامي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وأشار النادي في بيانه إلى أن الشامي قد غاب عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي بدون الحصول على إذن والذي سيتطبق عليه غرامة مالية وفقا للائحة الفريق.

وكان الشامي قد تماثل للشفاء من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال مباريات كأس الرابطة المصرية.

وكان الإسماعيلي قد أعلن إقالة خوان براون من تدريب الفريق وتعيين أشرف خضر ومحمد حمص لإدارة الفريق بشكل مؤكت لحين التعاقد مع مدرب بديل.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل على ملعبه في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط بعد 9 جولات.