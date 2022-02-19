تشكيل ريال مدريد - فالفيردي أساسي.. وبنزيمة يقود الهجوم

السبت، 19 فبراير 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل الفريق الذي سلعب مع ديبورتيفو ألافيس بعد قليل.

ويلعب ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس على ملعب سانتيياجو برنابيو في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل دخول فيدي فالفيردي بدلا من توني كروس وهو التغيير الوحيد عن التشكيل الذي واجه باريس سان جيرمان.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو

ريال مدريد ديبورتيفو ألافيس الدوري الإسباني
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