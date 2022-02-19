الدرجة الثانية - أسوان يهزم التليفونات وينفرد بصدارة مجموعة الصعيد
السبت، 19 فبراير 2022 - 19:43
كتب : رضا السنباطي
أقيمت اليوم مباريات الجولة 19 لمجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية، حيث انتصر أسوان على تليفونات بني سويف بهدفين دون رد سجلهما محمد رزق من ركلة جزاء وأحمد خالد.
الفوز رفع رصيد أسوان إلى 43 في صدارة جدول الترتيب.
وفاز مركز شباب طامية على البداري بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن.
وانتصر الألومنيوم على الفيوم بهدف فوزي شعبان ليرتفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث.
وتعادل بترول أسيوط مع سوهاج بهدف لكل فريق، فيما تعادل قنا مع المدينة المنورة بنفس النتيجة، وأيضا تعادل ملوي مع الاعلاميين بالنتيجة ذاتها.
وتختتم المباريات بلقاء ديروط مع كيما اسوان غدا، بينما فاز بني سويف أمس على المنيا بهدفين مقابل هدف.
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